Haute Cour de Justice: La nouvelle est tombée pour Mansour Faye

Mansour Faye sera enfin entendu ce lundi à 12h par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice après quatre mois passé en détention. Les Échos., qui donne l’information, rappelle que l’ancien ministre, inculpé depuis le 26 mai pour détournement de deniers publics, escroquerie, corruption, concussion, blanchiment de capitaux et prise illégale d’intérêt, est accusé d’avoir surfacturé une commande de riz durant la période Covid, causant un préjudice estimé à 2,7 milliards de francs CFA.

Le beau-frère de l’ancien Président Macky Sall rejette ces accusations, affirmant avoir respecté les procédures, avec appel d’offres et validation de l’ARMP et du ministère des Finances. Il dénonce une comparaison biaisée des prix entre 2014 et 2020 et rappelle avoir été félicité par la Cour des comptes.

Ses avocats avaient tenté un cautionnement en biens pour lui éviter la prison, mais la commission a exigé un chèque, ce qui a conduit à son placement sous mandat de dépôt.