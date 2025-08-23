Haute Cour de justice: El Malick Ndiaye annonce une mauvaise nouvelle pour Macky Sall

Le président de l’Assemblée nationale a évoqué la proposition de traduire l’ancien chef de l’État, Macky Sall, devant la Haute Cour de justice. Mais c’est pour préciser que la procédure suit son cours.

« Nous avons décidé d’attendre que le nouveau règlement intérieur soit bouclé, coïncidant avec l’ouverture de la prochaine session ordinaire », a fait savoir El Malick Ndiaye dans un entretien avec Seneweb TV, révélant qu’il y a d’autres initiatives dans ce sens. « J’ai déjà informé le Bureau de l’Assemblée nationale, qui va apprécier les différentes initiatives », a-t-il ajouté.

Au mois d’avril dernier, le député de Pastef avait demandé la poursuite du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye pour « haute trahison », lui reprochant une mauvaise gestion des finances publiques et une « manipulation des chiffres ».

Cela, quelques semaines après la publication du rapport de la Cour des comptes, qui révélait une dette abyssale du pays, bien plus élevée qu’annoncé par la précédente administration.