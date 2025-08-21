Le Haut-Commissaire de l’ONU dénonce les représailles américaines contre le personnel de la CPI

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a vivement dénoncé, ce jeudi, les nouvelles sanctions imposées par les États-Unis contre des juges et procureurs adjoints de la Cour pénale internationale (CPI). Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour protéger les personnes visées. « L’intensification incessante des représailles américaines contre les institutions internationales et leur personnel doit cesser », a déclaré M. Türk dans un communiqué officiel.

Selon lui, sanctionner des juges et des procureurs pour avoir rempli leur mandat conformément au droit international « constitue une atteinte à l’État de droit et met en péril la justice ».

Le Haut-Commissaire a exhorté Washington à lever les sanctions visant deux juges et deux procureurs adjoints récemment ciblés, ainsi que celles déjà imposées à quatre autres juges, un procureur et au rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la situation dans le territoire palestinien occupé.

Dans l’attente de ce retrait, il a demandé aux États membres de l’ONU d’adopter des mesures pour protéger les magistrats concernés. « Les gouvernements doivent également encourager les entreprises opérant sur leur territoire à ne pas appliquer ces sanctions », a-t-il insisté.

Volker Türk a enfin rappelé que les institutions internationales comme la CPI jouent un rôle essentiel dans la défense des droits humains et de l’État de droit : « Ceux qui s’efforcent de documenter, d’enquêter et de poursuivre les violations graves du droit international ne devraient pas avoir à travailler dans la peur. »