HANGZHOU : Le Premier ministre Ousmane Sonko mobilise les capitaux chinois

À Hangzhou, épicentre de l’innovation chinoise, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a lancé un appel fort à l’endroit des investisseurs chinois, les invitant à prendre toute leur place dans la dynamique de transformation économique du Sénégal.

Les investisseurs massivement réunis à Hangzhou, théâtre du forum sino-sénégalais, se sont dits décidés à devenir partenaires des décideurs économiques sénégalais.

Dans un discours offensif et visionnaire, le chef du gouvernement sénégalais a mis en évidence les nombreux atouts que présente le Sénégal. Il a exhorté la Chine dans la réalisation de la nouvelle ère de développement de l’Afrique. Le Sénégal vous le dit avec une voix forte : « Venez transformer avec nous notre potentiel en puissance concrète », a-t-il ajouté.

Organisé conjointement par l’Apix SA et l’ambassade du Sénégal en Chine, ce forum a imposé clairement une forme d’alignement stratégique entre les ambitions gouvernementales sénégalaises et les ambitions mondiales chinoises. Aux côtés du Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement étaient présents. En particulier, l’ex-ministre du Plan et actuel représentant du Sénégal au FMI, Birahim Diagne, a exposé les axes majeurs de la stratégie Sénégal 2035, en insistant sur l’option prise dans la diversification des partenariats.

L’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix SA) et son directeur général, Abdou Khadre Diop, ont aussi déroulé un plaidoyer fort autour des opportunités d’affaires à saisir au Sénégal.

Plusieurs accords et conventions ont été signés entre des sociétés basées à Dakar, des sociétés chinoises, l’Agence pour la promotion de l’investissement de Chine, ou d’autres entités nationales chinoises, dans le but de renforcer les relations économiques entre les opérateurs sénégalais et les entreprises chinoises. Il est également annoncé que le Premier ministre poursuivra son séjour en Chine à Shenzhen, Suzhou, Shanghai et Pékin. Il y rencontrera des représentants du secteur privé pour les convaincre de la qualité du climat des affaires au Sénégal, mais aussi pour explorer des axes de coopération dans l’innovation, la recherche, l’agriculture et les technologies.

Dans son discours de conclusion, Ousmane Sonko a insisté sur « l’urgence à faire tomber les barrières bureaucratiques » pour booster l’investissement direct étranger. Il a aussi rappelé que « les acteurs privés sénégalais doivent être pleinement impliqués dans toutes les discussions économiques à venir, car ce sont eux qui seront les maîtres d’œuvre du développement futur ».