Guy révèle : « J'ai été approché pour être candidat a la présidentielle de 2024… »

Face à Migui Maram Ndiaye sur la Radio Sénégal Internationale (RSI), le député Guy Marius Sagna, membre du groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes, a vigoureusement réagi à une attaque d’un collègue parlementaire l’accusant d’avoir un « agenda caché ».

L’élu a saisi cette tribune pour lever toute équivoque et faire une révélation : en marge de la présidentielle de 2024, alors que le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, était en détention, il affirme avoir été approché parmi « les rares personnes » à qui l’on a proposé d’être candidat. Sa condition, précise-t-il, était claire : s’engager à diriger le pays pendant un an dans le cadre d’une transition démocratique, avant d’organiser une nouvelle présidentielle ouverte à Sonko.

« Si on veut me reprocher un agenda caché, qu’on sache que tel aurait pu être mon agenda : permettre à Ousmane Sonko d’être candidat », a-t-il déclaré. À travers cette sortie, Guy Marius Sagna réaffirme sa fidélité à son leader politique et son attachement à un processus démocratique transparent.