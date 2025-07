Guy Marius Sagna sonne la mobilisation : « Une lutte impitoyable contre les fossoyeurs du Projet patriotique »

Dans une déclaration sur sa page Facebook lundi, le député Guy Marius Sagna a rappelé l’essence du combat mené par les patriotes sénégalais. Pour lui, ce combat dépasse largement les clivages partisans et vise trois adversaires clairement identifiés : ceux qui veulent « maintenir l’ancien système », les « puissances impérialistes complices d’une partie de l’opposition », et enfin, plus grave encore, certains éléments internes qui sapent de l’intérieur le « Projet patriotique ».

« Le combat que nous, patriotes, menons est une lutte à la fois contre ceux qui veulent perpétuer l’ancien système et qui se trouvent aujourd’hui dans l’opposition ; contre les impérialistes alliés à une frange de cette opposition ; mais aussi contre certains parmi nous, qui ralentissent le Projet ou posent des actes contraires à l’esprit du don de soi pour la patrie », a martelé le député.

Pour Guy Marius Sagna, la loyauté au peuple et aux idéaux portés par les martyrs, les blessés, les torturés et les prisonniers politiques exige une vigilance absolue. « Tous les patriotes doivent savoir qu’une lutte impitoyable doit être menée contre ces trois groupes, par fidélité à notre peuple et à ceux qui ont tout sacrifié », a-t-il conclu.