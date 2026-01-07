Guinée : le Parquet général annonce le décès de Claude Pivi en détention

Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a annoncé, mardi 6 janvier 2026, le décès de Claude Pivi, ancien haut responsable militaire condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour crimes contre l’humanité en lien avec les événements du 28 septembre 2009 au stade de Conakry.

Dans un communiqué rendu public, le Parquet général rappelle que Claude Pivi avait été condamné par jugement criminel n°019 du 31 juillet 2024 du Tribunal de première instance de Dixinn, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de vingt-cinq ans, avec mandat d’arrêt à diffusion internationale. Il avait été reconnu coupable « pour des faits de crimes contre l’humanité du fait de sa responsabilité de commandement liés aux événements survenus le 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry ».

Après son évasion, le condamné avait été interpellé puis incarcéré à la maison centrale de Coyah depuis le 19 septembre 2024. Selon les autorités judiciaires, Claude Pivi souffrait de plusieurs pathologies chroniques. « Le détenu souffrait d’un diabète chronique, d’une hypertension artérielle et d’une maladie articulaire (goutte), pour lesquelles il faisait l’objet d’un suivi médical régulier lors de sa détention », précise le communiqué.

Le Parquet général indique que l’état de santé du détenu s’est brusquement dégradé en début d’année. « La non-observance du traitement a conduit le 4 janvier 2026 à une hypoglycémie sévère qui a nécessité son évacuation d’urgence à l’Hôpital militaire du Camp Almamy Samory Touré », souligne le document.

Malgré une prise en charge médicale en soins intensifs, le décès est survenu deux jours plus tard. « Après deux jours de soins intensifs, le Parquet général a le regret d’informer l’opinion publique de son décès survenu ce jour, 06 janvier 2026, dans un tableau de coma hypoglycémique selon le médecin traitant », indique l’institution judiciaire.

Dans un souci de transparence et de manifestation de la vérité, les autorités judiciaires ont ordonné une autopsie. « Conformément aux exigences de la procédure judiciaire et dans un souci de manifestation de la vérité, une autopsie médico-légale a été ordonnée afin de déterminer les circonstances et la cause du décès », précise encore le communiqué, ajoutant que « le résultat de l’autopsie fera l’objet d’un communiqué par le Parquet général ».

Le Parquet général a exprimé sa compassion à l’égard des proches du défunt et de la nation guinéenne. « Le Parquet général présente ses condoléances attristées à la famille éplorée et au peuple de Guinée ».