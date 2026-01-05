Guinée: Mamadi Doumbouya déclaré officiellement vainqueur par la Cour Suprême

La Cour Suprême de Guinée a officiellement proclamé, ce dimanche, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, confirmant la victoire écrasante du général Mamadi Doumbouya, candidat du Mouvement pour la refondation nationale (MRN).

Selon les chiffres validés par la haute juridiction, Mamadi Doumbouya remporte le scrutin avec 86,72 % des suffrages exprimés, loin devant ses concurrents, dont Abdoulaye Yéro Baldé du FRONDEG, crédité de 6,58 %.

Cette proclamation met fin au processus électoral marqué par des contestations limitées et quelques recours rejetés par la Cour suprême, qui a jugé qu’aucune irrégularité majeure n’était de nature à remettre en cause la sincérité du vote.

Un mandat de 7 ans

Conformément à la nouvelle Constitution issue du référendum de 2025, le mandat présidentiel en Guinée est désormais de sept ans, renouvelable une seule fois. Le général président Mamadi Doumbouya entame donc officiellement son premier mandat civil, marquant une étape historique dans la transition entamée depuis le coup d’État du 5 septembre 2021.

Une étape clé de la transition politique

Pour beaucoup d’observateurs, cette proclamation des résultats définitifs marque la fin du processus de retour à l’ordre constitutionnel et la transformation du chef de la junte en président élu.

La Cour Suprême, à travers son président, a salué « le sens de responsabilité du peuple de Guinée » et a appelé « à l’unité nationale pour consolider la démocratie et la stabilité ».

Réactions nationales et internationales

Sur le plan régional, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a salué un scrutin globalement apaisé, tout en appelant les nouvelles autorités à poursuivre les réformes démocratiques et renforcer l’État de droit.

Dans le pays, les soutiens de Mamadi Doumbouya ont célébré cette victoire dans plusieurs quartiers de Conakry, tandis que certains partis d’opposition ont dénoncé « une élection verrouillée ».

Une nouvelle ère s’ouvre

L’investiture du président élu est attendue dans les prochains jours, au Palais Mohammed V, à Conakry. Le général Doumbouya a promis de faire de ce mandat celui du renouveau, de la justice sociale et du développement national. « C’est une victoire du peuple guinéen et de la souveraineté nationale. Ensemble, nous bâtirons une Guinée forte et unie », a-t-il déclaré lors de sa première allocution après la proclamation officielle.