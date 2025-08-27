Guinée équatoriale: Baltazar condamné à 8 ans de prison pour…

Un haut fonctionnaire équatoguinéen, auteur de sextapes ayant suscité un buzz international sur les réseaux sociaux en novembre, a été condamné mardi dans une autre affaire par le tribunal provincial de Bioko, à huit ans de prison pour détournement de fonds publics.

“Le tribunal provincial de Bioko condamne Baltazar Ebang Engonga à huit ans de prison ferme et une amende de 125,4 millions de francs CFA (environ 190.000 euros)”, a indiqué Hilario Mitogo, directeur général de presse de la Cour suprême de justice de Malabo, dans une conversation WhatsApp dédiée aux journalistes.

L’ancien directeur de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF), était jugé au côté de cinq autres haut fonctionnaires pour détournement de fonds publics.

“Les montants, allant de 5 à 125 millions de francs CFA (entre 7.600 et 190.000 euros), ont été utilisés à des fins personnelles sous couvert de frais de voyages et de missions déjà financés par l’État” a déclaré le tribunal.

Baltasar Ebang Engonga avait fait parler de lui en novembre lorsque des sextapes avaient fuité sur les réseaux sociaux alors qu’il se trouvait en détention préventive à la prison Black Beach de Malabo dans cette affaire de détournement de fonds publics.

Tournées à des dates inconnues dans différents lieux – dont son bureau au ministère des Finances – et avec différentes partenaires, dont des épouses de dignitaires locaux, les vidéos partagées sur les réseaux sociaux étaient en tête des sujets les plus discutés.

Leur diffusion virale avait poussé les autorités équatoguinéenes à limiter le flux internet dans le pays pour stopper les téléchargements.

Mais l’effet Baltasar s’est répandu comme une traînée de poudre hors du pays, avec des chansons, des danses, des photomontages lui attribuant le trophée du “ballon d’Or 2024” ou proposant un aphrodisiaque baptisé “Balthazariem”.

Surnommé “Bello” du fait de son physique avantageux, le haut fonctionnaire, un quinquagénaire marié et père de famille, est le fils de Baltasar Engonga Edjo, l’actuel président de la commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC).

La Guinée équatoriale, petit pays d’Afrique centrale riche en pétrole, est dirigée depuis plus de 46 ans par le président Théodoros Obiang Nguema Mbasogo, 83 ans. Un record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d’Etat encore vivant, hors monarques.