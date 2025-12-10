Des organisations de la société civile sénégalaise et bissau-guinéenne pressent la CEDEAO d’intervenir pour débloquer la crise post-électorale en Guinée-Bissau.

Dans une déclaration commune publiée à Dakar, elles demandent au président en exercice de l’organisation régionale, Julius Maada Bio, de faire pression sur les militaires afin de rétablir l’ordre constitutionnel et permettre l’annonce des résultats de la présidentielle. Les signataires rappellent que la fermeté affichée récemment au Bénin doit servir de référence, affirmant que la destruction partielle de procès-verbaux ne saurait empêcher la proclamation, des copies authentiques étant toujours disponibles dans les structures régionales.

Elles dénoncent un « crime contre la démocratie» et accusent l’armée de bloquer illégalement l’expression de la volonté populaire. Les organisations réclament la publication immédiate des résultats, l’installation sans délai du président élu et le retour des forces armées dans leurs casernes. Elles exigent également la libération des personnalités arrêtées durant la crise, estimant que tout retard supplémentaire met en péril la stabilité politique et le respect des institutions en Guinée-Bissau.