Guinée-Bissau : La coalition PAI Terra Ranka empêchée de participer aux élections de 2025

​BISSAU – La Cour suprême de justice (STJ) de Guinée-Bissau a rejeté la demande d’enregistrement de la coalition politique “Plateforme d’Alliance Inclusive – PAI Terra Ranka”, l’empêchant de ce fait de concourir aux élections générales prévues pour le 23 novembre 2025. La décision a été prise ce mardi 24 septembre.

​La Cour suprême a justifié son refus par “l’impossibilité objective” d’examiner le dossier de la coalition dans les délais légaux impartis. PAI Terra Ranka, qui regroupe plusieurs partis dont le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), le Mouvement démocratique guinéen (MDG), le Parti de la convergence démocratique (PCD), le Parti social-démocrate (PSD) et l’Union pour le changement, avait déposé sa demande le vendredi 19 septembre.

​Selon la loi électorale, la Cour dispose normalement de 24 heures pour examiner une telle requête, avec une extension possible de 72 heures pour corriger d’éventuelles irrégularités. Cependant, le tribunal a estimé que respecter cette procédure ne permettrait pas de tenir le calendrier électoral, dont la date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 25 septembre par la Commission électorale nationale (CNE).

​La décision, prise à la majorité, a été approuvée par le président de la session, Arafam Mané, ainsi que les juges João Mendes Pereira et Carmém Isaura Baptista Lobo. Trois juges conseillers, Aimadú Sauané, Átila Djawara Moreira Ferreira et Pansau Natcharé, ont émis des votes contre.

