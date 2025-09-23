Guinée-Bissau : João Bernardo Vieira quitte le PAIGC et se lance dans la course présidentielle

​BISSAU – Le paysage politique de la Guinée-Bissau connaît un bouleversement majeur à l’approche des élections simultanées. João Bernardo Vieira a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de la République, une décision qui s’accompagne de sa démission du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC).

​L’annonce a été faite sur son compte officiel de réseau social, où M. Vieira a affirmé que sa décision est le fruit d’une “réflexion profonde” menée avec sa famille, ses camarades et ses amis, guidée par un “sens de conscience patriotique”. Cette déclaration marque un tournant significatif pour l’homme politique, qui s’était forgé une place au sein du PAIGC, un parti historiquement dominant.

​Dans sa publication, le candidat a révélé avoir adressé une lettre au PAIGC pour officialiser sa position et son intention de briguer la plus haute fonction du pays. Ce départ d’un des principaux partis politiques et son entrée dans la course présidentielle pourraient potentiellement redistribuer les cartes et intensifier la compétition électorale.