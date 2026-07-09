L’opposant et chef du PAIGC, Domingos Simões Pereira (DSP), a comparu ce mercredi 8 juillet 2026 devant le tribunal militaire supérieur de Bissau. Il est poursuivi pour son implication présumée dans une tentative de coup d’État survenue en octobre 2025. Une affaire qui continue de secouer la scène politique bissau-guinéenne.

Selon l’ordonnance judiciaire, DSP est accusé d’avoir financé la préparation logistique du putsch à hauteur de 300 millions F CFA (environ 450 000 euros) et d’avoir organisé, à son domicile, des réunions pour planifier l’opération. Le ministère public a requis son placement en détention provisoire.

Toutefois, à l’issue de l’audience, l’opposant a pu regagner son domicile, en attendant une décision annoncée « dans les prochaines heures ou les prochains jours » par le juge d’instruction.

Ses avocats ont dénoncé un « manque d’impartialité » des magistrats militaires et contesté le fait que l’affaire soit instruite par une juridiction militaire plutôt que civile. Pour eux, cette orientation traduit une volonté politique de fragiliser l’opposant et de limiter ses droits.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes. En novembre 2025, DSP avait été empêché de participer aux élections alors que l’ex-président Umaro Sissoco Embaló était encore au pouvoir. Arrêté dans la foulée par les militaires putschistes, il avait été emprisonné puis assigné à résidence. Aujourd’hui, ce sont ces mêmes militaires qui l’accusent d’avoir pris part à une tentative de putsch.

Le dossier, marqué par des accusations croisées et des contestations sur la légitimité des procédures, illustre la fragilité institutionnelle de la Guinée-Bissau. L’issue de ce procès militaire sera déterminante pour l’avenir politique de Domingos Simões Pereira et pour la crédibilité du système judiciaire dans un pays où l’équilibre entre pouvoir civil et militaire reste précaire.