Guédiawaye : Trois « karimistes » arrêtés par la Dic pour le sabotage de …

Des personnes soupçonnées de sabotage de l’inauguration de la mosquée de Guédiawaye le 18 janvier dernier par le président Macky Sall ont été arrêtées par la Dic.

Il s’agitde Saliou Fall, Mouhamadou Karasse Kane et Loukwairy Fall alias Pape Nar Fall ou « Narou Karim ». Membres du Comité directeur (Cd) du Parti démocratique sénégalais (Pds) et « Karimistes », ils ont été placés sous mandat de dépôt. Les mis en cause, qui ont bénéficié d’un retour de parquet, seront édifiés sur leur sort aujourd’hui.

Interpellés après que la Dic a déjoué un plan de sabotage de l’inauguration de la mosquée Thierno Souleymane Baal de Guédiawaye, Saliou Fall, Mouhamadou Karasse Kane et Loukwairy Fall ont nié les faits. Mais, selon Libération qui donne l’information, l’exploitation du téléphone de « Narou Karim » a permis aux enquêteurs de la Dic de découvrir le pot aux roses avec plusieurs photos et messages compromettantes.