Guédiawaye : Les habitants en colère contre les 3 hectares octroyés aux magistrats

La grogne couve chez les habitants de Guédiawaye qui sont en colère contre la décision des autorités d’octroyer 3 hectares aux magistrats. Les contestataires peinent à avaler la pilule d’après Direct Info. Pour Babacar Mbaye Ngaraff conseiller municipal à la ville de Guédiawaye, il y a des risques d’affrontement aujourd’hui avec des conséquences incalculables.

«On ne peut pas comprendre que Guédiawaye se mobilise pour disposer de cimetières mixtes et de Keur Serigne Touba. Depuis des années que nous luttons pour ce projet. Aujourd’hui l’on nous parle de terrassement de 3 hectares pour des magistrats. C’est ignoble ce qui est en train de se passer», dénonce-t-il.

Hier, à la surprise des populations de Guédiawaye, des terrassements étaient effectués sur le site du littoral pour le compte des magistrats. Cette opération s’est déroulée sous haute sécurité des éléments du GMI.

Les populations surprises par la tournure des choses ne comprennent que l’Etat ne puisse pas satisfaire leurs doléances, qui tournent autour essentiellement de l’aménagement de cimetières musulman et catholique, et favorise une autre catégorie de citoyens à leur détriment. C’est pourquoi, ce jeudi, Guédiawaye risque d’être le théâtre d’affrontements entre les populations et les forces de l’ordre.

L’appel a été lancé à tous les fils de la grande ville de la banlieue de sortir pour s’opposer au terrassement de la zone des filaos pour le compte des magistrats, selon Babacar Mbaye Ngaraaf, président de l’« Alliance pour Sauver le Sénégal ». Il dénonce un coup de force du gouvernement pour satisfaire les magistrats.