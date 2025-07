Grève des travailleurs de la justice: Le médiateur de la République brise le silence et appelle au…

Depuis quelques semaines, les citoyens sénégalais paient les pots cassés de la grève des travailleurs de la justice, par notamment des renvois de procès et l’indisponibilité des documents recherchés au sein des juridictions.

Face à cette situation préoccupante, le médiateur de la République a décidé d’agir, afin de trouver une solution.

Sur la Rfm, Demba Kandji prône le dialogue. ‘’Devant cette situation, nous ne devons pas jouer le rôle d’un spectateur. Nous devons agir pour faire cesser cette grève. Les greffiers ont le droit de revendiquer et l’Etat doit apporter une réponse à leurs revendications. Sans la justice, l’État de droit d’un pays est à terre. La justice est là pour réparer les injustices et c’est pourquoi nous devons agir ensemble pour la renforcer. Nous devons nous retrouver autour de la table pour dialoguer et sortir de cette crise’’, a-t-il déclaré.

Pour rappel, l’entente SYTJUST-UN TJ a décrété une nouvelle grève de 72 heures qui a débuté hier lundi 28 juillet et qui s’étendra jusqu’au 30 courant. Les syndicalistes exigent le respect des accords signés avec le gouvernement en 2018, concernant l’alignement des greffiers et le reclassement de certains agents.