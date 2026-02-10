« Des grenades lacrymogènes ont été découvertes dans les chambres universitaires » (Ministre de l’intérieur)

Plusieurs ministres du gouvernement sénégalais se sont exprimés face à la presse ce mardi, au lendemain des violents affrontements survenus à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, lesquels ont coûté la vie à un étudiant, Abdoulaye Ba. Une sortie médiatique très attendue, notamment celle du ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé.

Devant les journalistes, le ministre a tenu à justifier l’intervention des forces de défense et de sécurité (FDS) sur le campus universitaire, en s’appuyant sur des renseignements détenus par ses services. « Nous sommes aussi dépositaires du renseignement. Malgré tout ce qui se dit à l’extérieur, nous acceptons de subir les critiques. Quand on dirige, on accepte les critiques », a-t-il déclaré en préambule.

Selon Me Bamba Cissé, les autorités disposaient d’informations précises faisant état de projets de destruction au sein du campus social. « Nous avons reçu des renseignements selon lesquels certaines personnes projetaient de s’attaquer aux infrastructures du campus social. Un début de destruction du restaurant central a d’ailleurs été constaté hier aux environs de 7 heures du matin. Ces individus devaient intervenir entre 6 h et 7 h pour procéder à des destructions (…) L’intervention des FDS à l’aube était donc motivée par la nécessité de protéger les biens publics », a-t-il expliqué.

Le ministre de l’Intérieur a également révélé la découverte de grenades lacrymogènes dans certaines chambres universitaires, une situation qu’il qualifie d’inédite. « Il y a une quinzaine de jours, un renseignement nous a conduits à effectuer des fouilles dans des chambres universitaires. Celles-ci ont permis de découvrir, chose jamais observée dans l’histoire de l’université, des grenades lacrymogènes », a-t-il affirmé, faisant référence à des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Il a par ailleurs rappelé que des opérations antérieures avaient déjà permis la saisie d’armes blanches et contondantes. « Des fouilles inopinées menées par les autorités universitaires avaient abouti à la découverte de telles armes, ce qui avait donné lieu à l’ouverture d’une enquête », a-t-il précisé.

Autre élément évoqué par le ministre : l’agression d’un ressortissant étranger par des étudiants, survenue au lendemain de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). « Nous avions choisi de ne pas communiquer sur cet incident afin d’éviter d’éventuelles représailles contre des Sénégalais. Les auteurs ont été interpellés et jugés en flagrant délit par le tribunal de grande instance de Dakar. Ces faits sont réels, documentés et vérifiables », a-t-il soutenu.

Me Bamba Cissé a toutefois tenu à se démarquer de toute tentative de justification d’abus. « Loin de moi l’idée de justifier des violences policières, que je condamne fermement », a-t-il affirmé.

Revenant sur l’avancée des forces de sécurité à l’intérieur du campus, le ministre a évoqué des images jugées préoccupantes. « Des vidéos en notre possession montrent des étudiants lançant des cocktails Molotov depuis les étages supérieurs des bâtiments. Face à cette menace, les FDS ont avancé afin de se protéger. Les individus qui lançaient des grenades se trouvaient en hauteur. L’objectif était de sécuriser les lieux, de prendre le contrôle du bâtiment et d’interpeller les auteurs », a-t-il déclaré.

Il a également fait état d’un incident impliquant la manipulation d’une grenade lacrymogène. « Une personne s’est malheureusement blessée en manipulant une grenade lacrymogène », a-t-il indiqué, précisant toutefois que « la grenade retrouvée dans une chambre universitaire ne provenait pas des FDS ». Une enquête a été ouverte à ce sujet.

La vidéo évoquée par le ministre montrerait un groupe d’individus armés de machettes et manipulant des grenades, ainsi qu’une personne blessée à la main à la suite d’une mauvaise manipulation d’un engin lacrymogène.

Alors que l’émotion demeure vive au sein de la communauté universitaire après le décès d’Abdoulaye Ba, les autorités assurent que toute la lumière sera faite sur les circonstances de ces événements. Les conclusions des enquêtes en cours sont désormais très attendues.