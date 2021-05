Grand-Yoff : La bande de jeunes agresseurs neutralisée par le commissariat

De jeunes agresseurs âgés entre 16 et 20 ans ont été arrêtés, samedi dernier, par les éléments du commissariat de police de Grand-Yoff. KH. Guèye et ses amis F. Ndoye, Camara, O. Dominique Gomis dit «Diezi», Léon, P. Samb et P. Laye opéraient entre Scat Urbam et Grand-Yoff. Le vol à l’arraché à main armée était leur modus operandi.