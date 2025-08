Grand-Yoff (Dakar) : 11 individus interpellés pour divers délits par la police

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff (Dakar), a procédé, dimanche 3 août 2025, entre 10h et 17h, à l’interpellation de onze (11) individus, a annoncé la Police nationale dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

Selon le communiqué, cinq (05) personnes ont été arrêtées « au quartier Darou, dans un bâtiment en construction, en train de fumer du chanvre indien » précisant que « trois cornets pleins et deux cornets entamés ont été saisis sur les lieux ».

Le document ajoute que deux (02) personnes ont été interpellées au quartier Arafat : “l’une pour possession de cinq boulettes de haschich et de sept comprimés d’ecstasy, l’autre pour détention de trois cornets de chanvre indien”.

Toujours selon la Police nationale, un (01) individu a été arrêté à Khar Yalla à la suite d’une plainte pour vol de moto, et un autre à la Cité Millionnaire, en possession d’une arme blanche (un couteau).

« Deux (02) personnes ont été interpellées devant le stade municipal de Grand-Yoff pour rixe sur la voie publique », poursuit le document.

La Police nationale précise que tous les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les motifs suivants : “association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien, d’ecstasy, de haschich, détention d’arme blanche et vol”ç.

Avec pressafrik