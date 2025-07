Grand Yoff : 3 individus arrêtés pour vol en réunion et association de malfaiteurs

Trois individus ont été interpellés par les éléments du Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff, ce vendredi 12 juillet 2025 aux environs de 20 heures, alors qu’ils adoptaient une attitude suspecte à hauteur de la Cité Millionnaire. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit.

Selon les informations recueillies et rapportées par la Police, une fouille menée sur place a permis de retrouver trois téléphones portables en possession de l’un des suspects. Ce dernier, incapable d’en expliquer l’origine, a vu deux des appareils rapidement identifiés par leurs propriétaires. Ces derniers ont contacté les lignes concernées et déclaré avoir été agressés plus tôt dans la journée, sur le pont de l’Émergence.

Au cours de leur audition, les mis en cause ont reconnu les faits. Ils ont expliqué avoir mis en scène de faux accidents de la circulation pour piéger leurs victimes, principalement des femmes seules au volant. Profitant du désarroi provoqué par la manœuvre, ils parvenaient à subtiliser des effets personnels, notamment les téléphones portables, directement à l’intérieur des véhicules.

Les suspects ont également admis fréquenter régulièrement les ponts de l’Émergence et de la Foire, en particulier aux heures de pointe, pour y mener leurs opérations frauduleuses. Ils ont tous été placés en garde à vue en attendant la suite de la procédure judiciaire.