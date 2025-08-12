Grand Magal de Touba 2025 : 526 interpellations lors des opérations pré-Magal

À la veille du Grand Magal de Touba, événement religieux majeur commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le commissaire spécial de Touba, Diègane Sène, a présenté les premiers résultats des opérations de sécurisation pré-Magal lors d’un point de presse. Selon ses déclarations, 526 individus ont été interpellés pour diverses infractions, dont 102 ont été déférés au parquet de Mbacké et de Diourbel.

Pour assurer la sécurité des millions de pèlerins attendus dans la ville sainte, la Police nationale a déployé un dispositif sécuritaire d’envergure, mobilisant 4 606 fonctionnaires de police, 154 véhicules (dont 5 blindés), 52 caméras de surveillance, ainsi que des moyens aériens. Ce dispositif, opérationnel dès le 9 août, inclut également 11 postes de police avancés installés dans des zones sensibles comme Madiyana, le garage de Darou Mousty (Buntu Pikine) et le rond-point à l’entrée de Mbacké.

Une initiative notable cette année est l’opération « Karangé Baol », qui regroupe toutes les unités de police de la région de Diourbel, y compris les commissariats de Diourbel, Mbacké, Bambey, ainsi que la brigade régionale des stupéfiants et les services de renseignement. Des opérations conjointes avec la gendarmerie, notamment la compagnie de Touba, ont également été menées pour renforcer la sécurité.

Les 526 interpellations concernent une variété d’infractions, parmi lesquelles :

449 pour vérification d’identité ;

26 pour ivresse publique manifeste ;

12 pour détention de chanvre indien ;

16 pour détention et usage de produits cellulosiques ;

2 pour détention d’ecstasy ;

4 pour port d’arme blanche ;

1 pour conduite sans permis, et autres délits tels que vol ou tentative de vol.

En outre, 102 individus ont été présentés au parquet pour des faits plus graves. Les saisies incluent 14 cornets de chanvre indien, 1 plaquette, 9 pilules d’ecstasy, ainsi que des produits cellulosiques prohibés. Sur le plan de la circulation routière, 1 626 pièces ont été saisies, 191 véhicules et 99 motos immobilisés, avec des amendes forfaitaires s’élevant à 1 712 000 FCFA.

Dans le cadre du concept de « police de proximité », deux postes médicaux avancés ont été installés, l’un au poste de santé de Madiyana et l’autre au quartier général du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) à Darou Khoudoss. Ces postes offrent des soins et des médicaments gratuits aux populations, renforçant ainsi l’engagement de la police au service des citoyens.

Le commissaire Diègane Sène a conclu son intervention en lançant un appel à la population pour une collaboration étroite avec les forces de l’ordre, afin de garantir une sécurisation optimale du Grand Magal. Il a également exhorté les chauffeurs et transporteurs à respecter le code de la route pour minimiser les risques d’accidents, particulièrement élevés en cette période d’affluence.

Avec ce dispositif rigoureux et ces résultats significatifs, la Police nationale démontre sa détermination à assurer un Magal 2025 sous le signe de la paix et de la sécurité dans la ville sainte de Touba.