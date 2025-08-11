Grand Magal 2025 : Un Dispositif Sécuritaire et Médical Exceptionnel des Sapeurs-Pompiers à Touba

À l’occasion du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a mis en place un dispositif sécuritaire et médical d’ampleur exceptionnelle pour garantir la sécurité des millions de pèlerins attendus dans la ville sainte et ses environs.

Le détachement principal est opérationnel depuis le dimanche 10 août 2025, précédé par l’arrivée d’éléments précurseurs dès le jeudi 7 août. Cette anticipation souligne l’importance accordée à cet événement religieux majeur, qui se déroule cette année du 7 au 15 août.

Durant toute cette période, la mission des sapeurs-pompiers consiste à assurer les secours d’urgence, la prévention des incendies, ainsi que la réponse à tout péril ou accident susceptible de menacer la sécurité publique dans Touba et sa zone d’intérêt opérationnel.

Le dispositif mobilise 554 gradés et sapeurs, dont : 29 officiers, 174 sous-officiers, 351 militaires du rang. Cette force humaine est déployée de manière à répondre efficacement à tous les besoins sécuritaires et médicaux du Magal.

Pour soutenir ces effectifs, la BNSP a déployé 93 véhicules spécialisés, comprenant : 17 engins d’incendie, 24 ambulances, 9 véhicules de secours routier, 14 camions-citernes grande capacité (30 000 litres chacun). Divers autres engins spéciaux adaptés à différents types d’interventions.

Le dispositif est structuré en trois niveaux d’action : Premier échelon : moyens directement positionnés dans Touba et ses abords immédiats. Deuxième échelon : équipes et matériels placés le long des grands axes routiers menant à la ville sainte. Troisième échelon : unités encadrantes en préavis dans les casernes situées sur les routes stratégiques vers Touba.

En plus des équipes classiques de secours, plusieurs unités spécialisées sont engagées : Compagnie Sauvetage Déblaiement : interventions lors d’effondrements ou d’accidents avec victimes incarcérées. Unité de Secours d’Urgence Médicale (USUM) : prise en charge paramédicale avancée et pré-hospitalière. Motos d’Intervention Rapide : accès rapide aux zones congestionnées ou difficiles d’accès. Détachement d’Intervention Rapide (DIR) : déjà en action à Touba et Kaolack depuis le 3 août, notamment pour gérer les inondations causées par les fortes pluies du 2 août.

Présenté par le Commandant Yatma Dieye, Chef de Division Informations et Relations Publiques de la BNSP, ce dispositif illustre la mobilisation totale de l’État pour assurer la sécurité et le bien-être des pèlerins.

Fortes de leur expérience et de leur savoir-faire, les équipes des sapeurs-pompiers démontrent une capacité d’adaptation essentielle face aux défis logistiques, sécuritaires et environnementaux posés par le plus grand rassemblement religieux du Sénégal.