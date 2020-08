GRAND-DAKAR : UN COMMERÇANT ET SES COMPLICES ARRÊTÉS POUR TRAFIC DE MIGRANTS

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants, qui est une Subdivision de la Direction de la police de l’air et des frontières, a démantelé un réseau de trafiquants de migrants.

La bande, basée à Grand-Dakar, était filée depuis six mois. D’après EnQuête, M.D., un des cerveaux, a été interpellé, hier mardi 11 août, à Colobane. Avant que les autres membres du réseau (B. D., S. D. et M. D.) ne tombent.

Placés en garde à vue, le commerçant et ses complices sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trafic de migrants.

Pour rappel, en février dernier, les limiers ont été informés qu’une bande de trafiquants de migrants, dirigée par un commerçant, faisait voyager des candidats à l’immigration dans l’espace Schengen, moyennant des montants qui varient entre deux et quatre millions Fcfa.

Quid de leur modus operandi ? Le commerçant et ses complices, qui parvenaient à obtenir les documents de voyage de personnes déjà établies en Occident, s’adonnaient à un jeu d’enfant : remplacer purement et simplement les photos par celles de leurs clients.