Le gouvernement et les commerçants scellent un pacte pour accélérer l’écoulement du riz local

Le gouvernement franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de promotion du riz local. Un mémorandum d’entente (MOU) sera signé ce mercredi à Dakar entre l’État et des commerçants partenaires afin de renforcer la commercialisation de la production nationale, a annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Ce partenariat formalise les engagements des commerçants sur les volumes de riz local qu’ils achèteront. Il prévoit un prix de vente de 280 FCFA le kilogramme, assorti d’une subvention de 50 FCFA par kilogramme en faveur des riziers, afin de soutenir la filière et d’améliorer la compétitivité du produit local.

Le mémorandum fixera également les modalités de distribution du riz local sur l’ensemble du territoire, avec l’objectif d’assurer une présence plus importante dans les circuits de commercialisation.

Selon le ministère, plusieurs commerçants et opérateurs économiques ont déjà manifesté leur intérêt pour cette initiative, qui vise à offrir de nouveaux débouchés à la production nationale.

Cette mesure intervient alors que les producteurs peinent à écouler leurs récoltes face à la concurrence persistante du riz importé, favorisée par des coûts de production élevés et des contraintes logistiques et commerciales.

À travers cet accord, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la filière rizicole un pilier de la souveraineté alimentaire et un axe majeur de sa politique de substitution aux importations.

Pour veiller à la mise en œuvre effective des engagements, le ministère annonce l’organisation, d’ici à la fin du mois de juillet, d’une tournée de suivi et de Comités régionaux de développement (CRD), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture.