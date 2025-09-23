Goudomp: Des rizières vandalisées par des supporters après un match de football

Les actes de vandalisme et de violences souvent notés dans le mouvement Navétane ont encore dicté leur loi dans le département de Goudomp. Pour cause, un match de football opposant l’équipe de Mancolycounda à celle de Badobare, s’est terminé dans dans la désolation. Les rizières arrivées presque à maturité et situées au bord de la route ont étés vandalisées par des supporters mécontents, qui ont déversé leur colère dans ces champs appartenant à de braves femmes qui y ont usé la paume de leurs mains pendant des mois.

Selon les informations reprises chez Kuma Koyo, un site d’informations locales, les vandales ont quasiment tout rasé sur leur passage avec des bâtons et des coupe-coupe et ont jeté les épis sur la voie publique.