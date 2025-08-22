Goudomp : Arrestation du suspect du meurtre de Fallou Sène

Le présumé meurtrier de Fallou Sène, en fuite depuis le 4 août dernier, a été appréhendé à Goudomp par les éléments de la brigade de recherche de Ziguinchor. Cette interpellation met fin à plusieurs semaines de traque, consécutives au drame survenu au marché HLM de Dakar.

Les faits remontent à une altercation entre deux jeunes, au cours de laquelle la dispute avait dégénéré. L’un des protagonistes avait sorti une arme blanche et poignardé mortellement Fallou Sène. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime avait succombé à ses blessures sur place.

Depuis ce jour, l’auteur présumé s’était volatilisé, déclenchant une vaste chasse à l’homme. Son arrestation à Goudomp constitue une avancée majeure dans le dossier.

Réagissant à cette nouvelle sur Rfm, l’oncle du défunt a salué l’arrestation mais a appelé la justice à aller plus loin en poursuivant également toutes les personnes susceptibles d’avoir aidé le suspect à échapper aux autorités.