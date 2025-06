GFM en deuil : disparition d’Ibrahima Dieng, directeur commercial

Le Groupe Futurs Médias (GFM) traverse un moment douloureux avec la perte de l’un de ses membres les plus engagés. Ibrahima Dieng, directeur commercial du groupe, est décédé, laissant derrière lui un vide immense au sein de la grande famille des médias sénégalais.

Professionnel respecté, Ibrahima Dieng s’est illustré par son sens aigu du travail bien fait, son engagement sans faille et sa capacité à fédérer autour de lui. Pendant de nombreuses années, il a contribué avec passion au rayonnement commercial de GFM, participant activement à son expansion et à son influence.

Ses collègues saluent unanimement un homme de valeurs, toujours à l’écoute, apprécié tant pour sa compétence que pour son humanité. Son départ constitue une lourde perte pour le groupe, mais aussi pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.

L’inhumation est prévue ce vendredi 6 juin à Saint-Louis, sa ville natale. La rédaction d’Exclusif.net présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à ses proches et à l’ensemble du personnel du Groupe Futurs Médias.