Gérant Ria à Keur Massar : 6 mois pour abus de confiance et 5,8 millions CFA détournés

Ibrahima N. (33 ans), gérant d’une agence de transfert d’argent Ria à Keur Massar, a été jugé par le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour avoir détourné un total de 5,8 millions de francs CFA au détriment de son patron, Maguèye N., rapporte L’Observateur.
La même source précise que le prévenu, qui falsifiait des reçus et manipulait des codes de transfert, a avoué avoir volé entre 500 000 et 700 000 F CFA par jour. Interrogé sur l’utilisation des fonds, il a admis avoir financé son mariage avec l’argent détourné. Après une restitution partielle, Ibrahima N. reste redevable d’un reliquat de 3,2 millions.
Le tribunal l’a reconnu coupable d’abus de confiance et l’a condamné à six mois de prison, dont deux ferme, assortis de l’obligation de rembourser le reliquat sous exécution provisoire et contrainte par corps maximale.