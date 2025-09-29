Gérant Ria à Keur Massar : 6 mois pour abus de confiance et 5,8 millions CFA détournés

La même source précise que le prévenu, qui falsifiait des reçus et manipulait des codes de transfert, a avoué avoir volé entre 500 000 et 700 000 F CFA par jour. Interrogé sur l’utilisation des fonds, il a admis avoir financé son mariage avec l’argent détourné. Après une restitution partielle, Ibrahima N. reste redevable d’un reliquat de 3,2 millions.