Gendarmerie : Niang Kharagne Lo relâché

L’influenceur Niang Kharagne Lo est libre ! Tout est parti d’une lettre de désistement déposée par la plaignante Aminata Diallo. Le snappeur a, dans la foulée, regagné son domicile, selon des sources de Seneweb.

Pour rappel, sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire national émise par la BR de Faidherbe, l’influenceur a été arrêté ce mercredi à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, alors qu’il revenait d’un voyage à l’étranger.

Conduit à la BR de Faidherbe, Alioune Niang a été finalement libéré à la suite du désistement de la victime. Les enquêteurs avaient ouvert une enquête sur une affaire de diffusion d’images intimes.