Gare routière de Bignona : 16 millions emportés, le film de l’agression contre Y. Coly

Selon des témoins, les assaillants, surgis dans l’ombre, l’ont encerclé avant de le dépouiller violemment. Dans leur butin, une somme colossale de 16 millions de francs CFA, plusieurs téléphones portables et les pièces d’identification de la victime. Pris de court et sous la menace, Y. Coly n’a eu d’autre choix que de céder.

Alertée, la gendarmerie s’est rapidement saisie de l’affaire, déclenchant une vaste traque dans la zone. Moins de vingt-quatre heures après les faits, un rebondissement majeur : les présumés agresseurs ont été interpellés par la brigade de Ziguinchor, selon des sources sécuritaires