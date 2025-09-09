Garde des Sceaux : Yassine Fall promet une justice au service du peuple

Nommée ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Madame Yassine Fall a exprimé sa gratitude et son engagement envers les autorités et le peuple sénégalais, dans un communiqué officiel diffusé ce lundi.

Avec « humilité » et un « sens élevé du patriotisme », la nouvelle ministre a accepté sa nomination, remerciant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en sa personne.

« Je mesure pleinement l’importance et la lourdeur de la tâche qui m’incombe. Je réitère ma loyauté au peuple sénégalais et ma parfaite disposition à collaborer avec toutes les institutions de la République », a-t-elle déclaré.

Yassine Fall a également assuré vouloir travailler en synergie avec les acteurs étatiques et non étatiques pour « servir le droit » et « rendre la justice au service du peuple », tout en visant des résultats « à la hauteur de la confiance » que les autorités ont placée en elle.