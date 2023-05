Gamou Annuel 2023: Samine s’est fortement mobilisé pour fêter doublement

Situé entre Niaffor et Kougny, le village de Samine a célébré dans la nuit du vendredi 26 au Samedi 27 Mai 2023 son Gamou annuel.

L’édition de cette année qui coïncidé avec l’inauguration de sa mosquée entièrement réfectionnée, a été vécue dans une ambiance de fête doublée d’une effervescence religieuse totale.

Ce rendez vous religieux qui a réuni plusieurs délégations venues d’horizons diverses du pays et de la diaspora a été, pour les “hommes de Dieu” et les pèlerins, une occasion de prier pour la tranquillité de notre pays secoué par une instabilité politique mais aussi l’union des cœurs et le développement social de Samine et du Sénégal en général.

Le comité de gestion de la mosquée a par ailleurs profité de se rassemblement pour inviter les populations à faire bon usage de l’emblématique lieu de culte construit à hauteur de plus de 17 millions de francs.