Fuite d’épreuves au lycée au lycée Jules Sagna de Thiès: Les professeurs exigent la poursuite de l’enquête

Ils étaient 32 professeurs du lycée Jules Sagna réunis, ce lundi matin, pour se prononcer sur les derniers événements ayant secoué leur établissement. Dans une déclaration devant la presse, les enseignants, par la voix de Lamine Samb, professeur de philosophie et délégué au Conseil de gestion, ont d’abord condamné et dénoncé tous les cas de fuite d’épreuves de composition.

Lamine Samb et ses collègues ont tenu à préciser que les professeurs du lycée ne sont liés, ni de près ni de loin, à une quelconque fraude ou tricherie. Ils ont rappelé qu’ils n’ont fait que constater des faits de fraude et en ont saisi les autorités académiques et judiciaires compétentes, conformément à la circulaire de l’Inspection d’académie. Par conséquent, ils ne peuvent être tenus pour responsables des fuites d’épreuves et de corrigés retrouvés en possession d’élèves.

Malgré l’audition, le déferrement puis la libération des élèves incriminés, les professeurs du lycée Jules Sagna réclament que toutes les responsabilités soient situées. Pour eux, l’enquête en cours doit se poursuivre jusqu’à son terme, afin d’identifier les véritables responsables des fuites et de les sanctionner, dans le but d’éradiquer ce phénomène.

Soucieux de former des citoyens modèles, ils ont invité les autorités administratives, académiques, judiciaires et policières à faire toute la lumière sur ces cas de fraude impliquant des élèves, mais aussi d’éventuels acteurs encore non identifiés.

Très remontés contre certains élèves qui, dès la libération de leurs camarades, ont pris d’assaut l’établissement pour jubiler, les professeurs ont déploré ce comportement. Ils ont ajouté que certains potaches sont allés jusqu’à jeter l’opprobre sur les enseignants, les accusant d’être à l’origine des fuites, avant de les insulter.