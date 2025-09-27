« Un fugitif est un lâche » : Maimouna Bousso tacle Madiambal Diagne

La députée de Pastef, Maimouna Bousso, a vivement réagi à l’actualité entourant la fuite du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, actuellement visé par un mandat d’arrêt international. Sans le citer explicitement, l’élue s’en est prise frontalement à celui qu’elle décrit comme un « fugitif », dénonçant une attitude indigne et appelant à des mesures fortes contre l’impunité.

« Un fugitif est un lâche qui a abandonné courage et dignité derrière lui. Il perd, de ce fait, tout droit à la parole publique. De grâce, ne venez pas nous rapporter ses déclarations faites depuis le trou à rats où il se cache. Respect ou pitié, mais épargnez-nous », a fustigé Maimouna Bousso, dans une déclaration sans concession.

Certes, la députée n’a pas cité le nom de Madiambal Diagne, journaliste et opposant qui a pris la fuite, mais en réalité ses propos visaient clairement ce dernier. En réagissant à cette actualité brûlante, elle a établi une comparaison directe avec le Premier ministre Ousmane Sonko, figure de proue de Pastef. « Ce fugitif vient de prouver que celui qu’il traitait de “disparu”, M. Ousmane Sonko, est en réalité bien plus homme que lui. Pendant que Sonko tenait bon, chez lui, en Casamance, lui a préféré prendre ses jambes à son cou. Les faits parlent d’eux-mêmes. Comme quoi, le vrai courage ne se mesure pas au volume des discours, mais à la capacité de tenir bon », a-t-elle lancé.

Sur le plan institutionnel, Maimouna Bousso a saisi l’occasion pour annoncer son intention de renforcer le cadre législatif contre la corruption et la fuite devant la justice. « Oui, vous nous avez donné une majorité de 130 députés, dans laquelle ma voix compte pour une. Soyez assurés que dès la rentrée parlementaire, je soumettrai des propositions de loi à mon groupe parlementaire, qui en évaluera la pertinence. L’objectif : criminaliser le détournement de deniers publics, mais surtout permettre la saisie automatique de tout bien appartenant à toute personne qui fuit ou refuse de répondre à la justice », a-t-elle affirmé.

La parlementaire a conclu en martelant l’engagement de Pastef à rester fidèle à ses promesses : « La majorité Pastef ne décevra jamais le peuple. »