Frontière Sénégal-Gambie: Tout ce que vous devez savoir sur la tension née d’un malentendu entre…

Un différend frontalier oppose les populations de Kanouma (Sénégal) et de Djataly (Gambie) depuis quelques jours. À l’origine de ces tensions, rapporte Le Soleil, un malentendu entre un agent sénégalais des eaux et forêts et un coupeur de bois gambien.

Pour apaiser la situation et clarifier les limites territoriales, souligne la même source, une rencontre bilatérale s’est tenue ce mardi à la frontière. Étaient présents : les gouverneurs de Tambacounda, Guedj Diouf, et de Makati, Usman Bah, ainsi que des experts en cartographie, des représentants coutumiers et religieux, et des forces de sécurité des deux pays.

Points d’accord pour une cohabitation apaisée

L’objectif principal de cette concertation était de préserver le calme et de trouver une solution durable, avance le quotidien national.

Le Soleil indique que plusieurs points d’accord essentiels ont été retenus lors de cette rencontre :

D’abord, les deux communautés sont autorisées à poursuivre leurs activités dans la zone litigieuse, en attendant les conclusions des travaux des sous-commissions scientifiques chargées du traçage des frontières nationales ;

Ensuite, une commission mixte, composée de dix membres par pays, incluant des autorités locales comme le maire, le sous-préfet, le président de la commission domaniale et le chef de village, se réunira ce jeudi pour définir le parcours du bétail, un enjeu crucial pour les populations pastorales.