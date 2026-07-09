Fronde sociale : Le SAMES rejoint la grève générale et annonce paralyser les structures de santé ce vendredi

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a lancé un appel à l’ensemble de ses militants pour une participation « massive » à la grève générale prévue ce vendredi 10 juillet 2026, à l’initiative du Front syndical pour la défense du travail (FSDT). Cette mobilisation nationale s’inscrit dans un contexte de fortes revendications des organisations syndicales en faveur du respect des droits des travailleurs et des engagements sociaux de l’État.

Dans un communiqué publié à Dakar, le Bureau exécutif national du SAMES, affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), invite l’ensemble des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du secteur public à observer le mot d’ordre de grève dans toutes les régions du pays.

Selon le syndicat, cette journée d’action vise principalement à défendre les droits des travailleurs, à exiger le respect des engagements pris dans le cadre du Pacte de stabilité sociale et à améliorer les conditions de travail des personnels de santé. Le SAMES estime que ces revendications concernent l’ensemble des agents publics et réaffirme son engagement aux côtés des autres organisations syndicales engagées dans cette lutte.

Toutefois, le syndicat tient à rappeler que cette mobilisation devra se dérouler dans « l’unité, la responsabilité et la discipline ». Il insiste également sur la nécessité d’assurer la continuité des soins d’urgence, conformément aux principes de l’éthique médicale, afin que les patients nécessitant une prise en charge immédiate ne soient pas pénalisés par le mouvement.

À travers cet appel, le SAMES réaffirme sa solidarité avec le Front syndical pour la défense du travail et appelle les professionnels de santé à faire de cette grève un moment fort de revendication en faveur de la dignité des travailleurs et du renforcement du service public de santé.