Frayeur à Fass Boye: Une pirogue de migrants partie depuis le 5 décembre introuvable

Depuis plusieurs jours déjà, une profonde angoisse s’est emparée du village de pêcheurs et d’agriculteurs de Fass Boye, dans le département de Tivaouane, avec la disparition en mer d’une pirogue de migrants. Dans cette localité marquée par de solides liens familiaux, chaque foyer se sent directement concerné par le sort de cette embarcation partie des côtes gambiennes, depuis le 5 décembre dernier, avec l’espoir de rejoindre l’Europe.

Les habitants riverains, dans l’attente devenue longue et pesante, sont, depuis, restés sans nouvelles de leurs fils embarqués à bord. Faute d’informations fiables, ils tentent de se soutenir mutuellement, s’appuyant sur la foi comme principal réconfort.

« De jeunes ressortissants d’autres villages de la commune de Darou Khoudoss, comme Darou Ndiaye, Diogo et Khonk Yoye, figureraient parmi les passagers de l’embarcation en question », a confié un habitant de Fass Boye.

Conscientes de la détresse des familles, les autorités religieuses et coutumières du village multiplient les séances de prières, nourrissant l’espoir d’un dénouement favorable. Sans compter la solidarité communautaire qui s’est renforcée avec des élans de soutien moral et des moments de recueillement collectif.

Une disparition qui ravive les préoccupations liées à la migration irrégulière dans cette zone, où malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, des jeunes continuent de prendre la mer au péril de leur vie pour tenter de rejoindre l’Europe.