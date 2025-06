Fraude aux examens: Le ministre de l'éducation nationale brise le silence et alerte sur...

À l’approche des examens scolaires nationaux, le Ministère de l’Éducation nationale a publié un communiqué pour rappeler à tous les acteurs du système éducatif l’impératif du respect de l’éthique et de l’intégrité dans l’organisation des épreuves.

Une sortie motivée par la récente découverte de cas de fraude au Lycée Malick Sy de Thiès, qui a profondément préoccupé les autorités éducatives.

Dans sa déclaration, le Ministre de l’Éducation nationale a condamné avec la plus grande fermeté toutes les formes de tricherie, qu’il s’agisse de l’usage de téléphones portables, de communications non autorisées, de dissimulation de documents ou de fuites de sujets. Il a tenu à rappeler que ces actes portent gravement atteinte à la crédibilité du système éducatif national et compromettent les efforts des élèves méritants.

Le communiqué souligne que les contrevenants s’exposent à des sanctions sévères, allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive des examens, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans cet élan, le ministre appelle à une mobilisation collective :

• Les élèves sont invités à faire preuve de responsabilité et à miser sur l’effort personnel pour réussir.

• Les enseignants doivent renforcer la vigilance et sensibiliser leurs apprenants aux conséquences de la fraude.

• Les parents sont exhortés à jouer leur rôle d’accompagnateurs, en encourageant leurs enfants à adopter une conduite honnête.

• Les autorités éducatives locales (IA, IEF) sont appelées à faire preuve de rigueur dans le déroulement des examens, en raison de leur rôle crucial dans le dispositif.

Enfin, le Ministère de l’Éducation nationale assure qu’il ne ménagera aucun effort pour garantir la transparence, la régularité et l’équité des examens, dans un climat serein et propice à la réussite des élèves.