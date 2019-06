Alors que l’opinion nationale est préoccupée par le scandale dit des « 10 milliard de $ de Aliou Sall », reportage réalisé par la BBC, notre compatriote Mame Sène, résidente à Paris, a décidé de descendre dans la rue pour sensibiliser l’opinion française sur le sort de ses compatriotes talibés. A la place de la République, elle a présenté Macky Sall comme un dictateur qui complote constamment contre son peuple.

Avant d’en arriver à Aliou Sall présenté comme le plus grand déprédateur des fonds publics sénégalais et protégé par son aîné de président, elle a décidé de parler du sort des jeunes talibés. Et des personnes vulnérables sénégalaises qui ne parviennent pas à s’en sortir alors que le pays croule sous le poids des richesses immenses telles que le pétrole, l’or et les minerais rares découverts au Sénégal.

Organisatrice de la manifestation, Mame Sène a demandé aux enfants comme aux citoyens français de faire des dessins pour les « 35 milles enfants talibés et enfants de la rue » qui n’ont pas le minimum vital pour exister dans ce pays où tout est cher. Responsable de cette situation de grande précarité, la famille présidentielle sénégalaise est brocardée et présentée comme l’empêcheur du développement.

Autre cible de la sortie de Mame Sène, le maire de Mantes La Jolie. A en croire l’activiste sénégalaise, le maire qui est conseiller du Président Macky Sall percevrait deux salaires: un en France et un autre dans ses fonctions en France. Très pédagogue, Mame Sène a pris du temps pour peintre Macky Sall et son régime sous les trait d’une dictature accomplie.