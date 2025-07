France : Brigitte Macron saisit la Cour de cassation face aux rumeurs sur son genre

Brigitte Macron porte l’affaire devant la Cour de cassation après la relaxe, jeudi dernier, par la cour d’appel de Paris, des deux femmes à l’origine d’une rumeur affirmant qu’elle serait une femme transgenre.



Son avocat, Me Jean Ennochi cité par Figaro, a confirmé ce pourvoi après que la cour d’appel a jugé que seules certaines affirmations relevaient de la loi sur la presse, accordant le bénéfice de la bonne foi aux accusées.

En 2021, Amandine Roy et Natacha Rey avaient diffusé une vidéo virale accusant la Première Dame d’avoir menti sur son identité, affirmant qu’elle serait en réalité son frère Jean-Michel Trogneux après une transition.

En première instance, les deux femmes avaient été reconnues coupables de diffamation et condamnées à des amendes avec sursis et à verser des dommages et intérêts. Brigitte Macron et son frère contestent désormais la relaxe et espèrent une cassation