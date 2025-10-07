Le lycée de Foundiougne va enfin bénéficier d’une réhabilitation tant attendue, après s’être fermé l’année dernière en raison de risques d’effondrement. Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a annoncé le démarrage imminent des travaux, mettant ainsi fin à une longue attente pour les élèves, les enseignants et l’ensemble de la communauté locale.

Lors de la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la propreté, tenue à Fatick, M. Guirassy a affirmé que les travaux de réhabilitation débuteront « très bientôt ». Cette infrastructure, construite en 2016 et livrée en 2019, a dû être fermée au cours de l’année scolaire 2024-2025 après la détection de graves risques d’effondrement. Les cours se sont alors déroulés dans des abris provisoires.« La réhabilitation du lycée de Foundiougne est une vieille doléance. Les élèves avaient été contraints d’évacuer les lieux à cause des risques. Aujourd’hui, ce cauchemar prend fin avec le lancement très prochain des travaux », a déclaré le ministre.

L’État a mobilisé les ressources budgétaires nécessaires en moins de dix mois pour relancer le chantier selon le ministre. Les procédures de passation de marchés sont finalisées, et l’entreprise chargée des travaux est désormais identifiée.« Dix ans sans parvenir à stabiliser la situation… Mais le démarrage des travaux sera une grande victoire pour une population qui a fait preuve de patience et de résilience », a-t-il ajouté.

La vétusté des bâtiments a eu un impact direct sur les performances scolaires d’après le représentant du corps professoral. Issa Faye, a rappelé que le taux de réussite aux examens est passé de 89 % à 67 % en six ans.« Nous travaillons dans des conditions très difficiles, élèves comme enseignants. Cette situation a sérieusement affecté les résultats. Nous appelons à une mise en service rapide du lycée », a-t-il lancé.

L’annonce de la réhabilitation du lycée nourrit ainsi chez la communauté éducative de Foundiougne l’espoir de voir renaître son établissement emblématique, symbole de savoir et d’avenir pour des générations d’élèves. En attendant la fin des travaux du lycée El Hadj Mamadou Diouf, un collège d’enseignement moyen (CEM) jusque-là inutilisé sera mis à la disposition des élèves pour l’année scolaire en cours. Le ministre de l’Éducation s’est également rendu dans la commune de Diakhao pour visiter le nouveau lycée en construction. Selon les autorités locales, les travaux devraient être livrés en décembre.