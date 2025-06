Forum économique à Hangzhou : Ousmane Sonko plaide pour un partenariat stratégique sino-sénégalais

Dans la ville chinoise de Hangzhou, réputée pour son dynamisme technologique et industriel, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a lancé un vibrant appel aux investisseurs chinois, les exhortant à jouer un rôle central dans la transformation économique du Sénégal.

S’exprimant lors du Forum économique sino-sénégalais, organisé en collaboration avec l’APIX-S.A. et l’ambassade du Sénégal en Chine, M. Sonko a invité les capitaux chinois à « investir massivement » dans un pays qu’il a décrit comme « une terre d’hospitalité, de stabilité et d’opportunités durables ».

« Ce que nous bâtissons aujourd’hui, c’est une Afrique souveraine et prospère. Le Sénégal vous tend la main : venez transformer avec nous notre potentiel en puissance concrète », a-t-il lancé devant de hauts dirigeants économiques chinois.

Une coopération renforcée autour de la Vision Sénégal 2050

Au cœur de ce forum, plusieurs accords structurants ont été signés, traduisant la volonté commune de renforcer le partenariat économique entre Dakar et Pékin. Bakary Séga Bathily, Directeur général de l’APIX, a profité de la tribune pour détailler les principaux axes de la Vision Sénégal 2050, notamment les opportunités d’investissement dans les infrastructures, l’agrobusiness, l’énergie et les technologies.

« Le Sénégal est prêt. Il ne manque que vous, investisseurs chinois, pour écrire avec nous cette nouvelle page d’un Sénégal prospère et souverain », a-t-il déclaré, tout en annonçant la tenue du Forum international Invest in Senegal (FII’SENEGAL) prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar.

Un écho favorable du secteur privé sénégalais en Chine

Plusieurs opérateurs économiques sénégalais établis en Chine ont salué l’initiative et la dynamique insufflée par le gouvernement sénégalais. Moustapha Dieng, président de l’Association des Sénégalais de Chine, a parlé d’une « belle réussite » et proposé d’étendre ce genre d’initiatives à d’autres grandes villes chinoises.

Sourakhata Tirera, de Sénégal Green Mobility, a de son côté exprimé sa satisfaction : « C’est tout ce que l’autorité a comme rôle : accompagner et valoriser le secteur privé. À nous de saisir cette opportunité. »

Pour Mohamed Seye, président du groupe Quintal, spécialisé dans le bâtiment, la Chine reste « le meilleur partenaire stratégique pour matérialiser les ambitions du Sénégal à l’horizon 2050 ».