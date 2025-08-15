Fortes pluies à Dakar : L’Anacim prolonge l’alerte et annonce d’autres précipitations d’ici le 22 août

De fortes précipitations ont touché plusieurs régions du Sénégal, provoquant des inondations notamment à Dakar, où des quartiers comme les Parcelles Assainies et Grand Yoff sont submergées par les eaux. Selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), 77 millimètres de pluie ont été enregistrés à la station de Dakar-Yoff dans la journée de ce vendredi 15 août.

« Tel qu’il a été annoncé par l’ANACIM dans son bulletin d’alerte précoce aux inondations, nous avons constaté ce vendredi 15 août de fortes pluies sur la région de Dakar (…) et d’importantes quantités ont été relevées », a indiqué Abdoulaye Diouf, chef du service prévision et réduction des risques.

Des pluies similaires ont été observées dans la région de Tambacounda entre le 13 et le 14 août, avec 150 millimètres de pluie, ainsi qu’à Kaffrine, Kaolack et dans plusieurs localités du sud. Le bulletin d’alerte diffusé le 13 août reste en vigueur jusqu’au 16 août, prévoyant des précipitations sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les régions du centre-ouest, du sud, du centre et du nord.

L’ANACIM annonce également d’autres épisodes pluvieux du 18 au 20 août, puis du 21 au 22 août. « Au-delà de cette perspective, nous reviendrons avec des prévisions sur une échéance beaucoup plus longue », a précisé M. Diouf.