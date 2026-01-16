Football: L’appel fort de Ousmane Sonko au propriétaire de Manchester City

Le premier ministre Ousmane Sonko était à Mbour, ce vendredi. Il y a procédé à l’inauguration du centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, dont la construction a été financée par les Emirats Arabes Unis (Eau).

Devant l’assistance, le chef du gouvernement s’est réjoui «des ambitions et des appétits des Émirats arabes pour appuyer le développement du Sénégal». Il a d’ailleurs mentionné «l’engagement» du propriétaire de Manchester City, qui n’est autre que le vice-président des Emirats Arabes Unis, à implanter un centre de formation footballistique au Sénégal.

«Je voudrais, Monsieur l’Ambassadeur, que vous lui rappeliez son engagement d’ouvrir au Sénégal un institut de formation dans le domaine du football. Nous savons tous qu’il est le président d’un club aussi prestigieux que Manchester City», a indiqué Ousmane Sonko au représentant diplomatique des Emirats Arabes Unis à Dakar.

Et de lui ajouter : « Je lui ai déjà trouvé le site sur lequel pourrait être édifiée cette importante infrastructure. Et, coïncidence, il se trouve dans le département de Mbour.»

Ousmane Sonko a ensuite magnifié la coopération entre les deux pays qui, dit-il, est structurante, stratégique et tournée vers l’investissement productif. Il a aussi rendu un hommage appuyé à la Fondation Cheikh Khalifa, dont l’engagement a permis la réalisation du centre de formation.