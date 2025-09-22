Foot: Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’or 2025

L’attaquant du Paris SG Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or lundi lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, devenant le sixième Français à recevoir la récompense suprême.

Le nom du numéro 10 parisien a été prononcé par l’ancien Parisien Ronaldinho en fin de soirée, sous les vivats d’une grande fête de la salle. Ses 35 buts et 16 passes décisives et la victoire du PSG en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale en avaient fait le favori au Ballon d’Or, devant le Barcelonais Lamine Yamal.