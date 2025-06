Dans la dynamique de transformation économique du Sénégal, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, a présidé ce mardi la cérémonie officielle de lancement des activités du fonds d’investissement norvégien Norfund au Sénégal. Cette initiative marque l’entrée formelle du pays dans le cercle restreint des 30 nations bénéficiaires de ce fonds doté de 4 milliards de dollars destiné à appuyer le développement du secteur privé.

Selon le ministre, les difficultés d’accès au crédit auxquelles font face les entreprises sénégalaises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME) sont réelles. « Alors que les taux d’intérêt tournent autour de 2 à 3 % en Europe, nos PME doivent supporter des taux de 10 à 11 % », a-t-il déploré.

Poursuivant, il note que cette problématique est d’autant plus urgente que le Plan Sénégal 2050 prévoit une montée en puissance du secteur industriel, dont la part dans le PIB devra passer de 25 % à 40, voire 50 % dans les prochaines décennies. Une telle ambition exige un accès massif à des financements adaptés et durables.

Le Norfund se positionne comme une réponse concrète à ces enjeux, à travers deux types de financements complémentaires. Il s’agit des prêts à long terme, pouvant aller jusqu’à 12 à 15 ans, ciblant les PME, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes. Ces fonds pourront soutenir des projets dans des secteurs clés comme l’industrie, l’énergie solaire, l’agriculture, l’agroalimentaire et la distribution. S’y ajoutent les financements en capital (Equity), où le fonds peut devenir actionnaire de projets stratégiques, notamment dans la transformation du phosphate, l’exploitation du fer de la Falémé, la valorisation locale des matières premières.

Le secteur privé sénégalais prêt à jouer sa partition

Présent à la cérémonie, Adama Lam, représentant du Conseil national du patronat (CNES), a salué ce partenariat et réaffirmé la disponibilité du secteur privé à s’impliquer pleinement. Il a insisté sur la nécessité d’investissements territorialisés, de création d’emplois pour les jeunes et les femmes, et sur le rôle moteur du privé dans les réformes économiques structurelles. Le CNES appelle également à favoriser des financements innovants dans des secteurs émergents tels que la transition écologique, l’intelligence artificielle et la formation humaine, autant de domaines où la Norvège dispose d’un savoir-faire reconnu.

Pour Ellen Rasmussen, responsable chez Norfund, le Sénégal représente une destination stratégique. « Nous cherchons à nouer des partenariats solides avec des entreprises à fort potentiel, dans quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, la gestion des déchets et de l’eau, l’agrobusiness/manufacturing et les services financiers », a-t-elle déclaré.