Foncier au Sénégal : le CRAFS salue la volonté de réforme mais alerte sur les risques pour la décentralisation

Le Cadre de Réflexion et d’Action sur le Foncier au Sénégal (CRAFS) a publié mardi une déclaration pour faire le point sur la situation foncière du pays et formuler ses recommandations face aux réformes annoncées par les autorités.

Après avoir salué la volonté politique affichée par les autorités actuelles, notamment la suspension des opérations foncières sur le littoral et dans les zones de litiges, le CRAFS s’est félicité de l’engagement réitéré du président de la République lors du Conseil des ministres du 18 juin 2025 en faveur d’une réforme foncière consensuelle et inclusive.

Le président du CRAFS, Babacar Diop, a toutefois exprimé plusieurs préoccupations.

L’organisation s’inquiète notamment des annonces faites par le Premier ministre dans sa Déclaration de politique générale (DPG) du 27 décembre 2024, évoquant la création d’une Agence nationale des Domaines et du Foncier. Pour le CRAFS, une telle centralisation pourrait priver les collectivités territoriales de leurs prérogatives en matière de gestion foncière, en contradiction avec le principe de décentralisation consacré par l’Acte III et la loi sur le domaine national.

Le CRAFS s’oppose également à la proposition du vice-président de l’Assemblée nationale, Amadou Ba, visant à suspendre les compétences foncières des collectivités au profit d’une gestion centralisée.

Dans son document de position, mis à jour en 2024 après de larges concertations avec les communautés rurales, le CRAFS réaffirme une vision du foncier fondée sur la justice sociale, la durabilité et la reconnaissance des droits coutumiers.

Parmi ses principales propositions figurent :le refus de la marchandisation et de l’immatriculation systématique des terres, la mise en place de partenariats équitables avec les investisseurs, une gouvernance foncière participative à travers des comités villageois inclusifs, une mobilité foncière strictement encadrée, la protection des espaces communs et terres agricoles, la reconnaissance des droits fonciers des femmes et des jeunes.

« Nous invitons l’État à engager une réforme foncière construite avec et pour les communautés locales, dans un esprit de transparence, de co-construction et de respect de la souveraineté alimentaire », a déclaré Babacar Diop.

Le CRAFS se dit déterminé à accompagner l’État pour garantir une gouvernance foncière inclusive et durable, condition indispensable pour préserver la paix sociale et les exploitations familiales au Sénégal.