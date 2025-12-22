Foire de Dakar: Un incendie signalé au pavillon vert du CICES

La peur et l’amertume ont été palpables ce lundi 22 décembre à la Foire de Dakar. Alors que le rendez-vous commercial qui regroupe chaque année des milliers de commerçants, vendeurs, hommes et femmes d’affaires et des visiteurs venus de diverses horizons, battait son plein, un incendie s’est déclaré au pavillon vert dudit établissement.

Alerté par les cris des exposants et des visiteurs, le dispositif des sapeurs pompiers et de la gendarmeries présents sur les lieux se sont très vite mobilisés pour circonscrire l’incendie. Si la cause du malheur n’est pas encore porté à la connaissance des commerçants qui craignent des pertes en matériel, Yolande, une exposante venue du Togo qui s’est livrée au micro de Kewoulo tv et qui n’a pas pu contenir le mal qui le rongeait, a révélé être pour la seconde fois victime s’il venait à être confirmé des dégâts dans le stand qu’elle a loué à plus d’un million de francs CFA. Elle rappelle avoir perdu en 2015 dans un incendie qui s’est déclaré dans ce même pavillon, plus de trente (30) millions.