Le FMI répond à Ousmane Sonko: « Tout appui financier que…»

Reprise par Le Quotidien, Julie Kozack, directrice de la communication du FMI, a clarifié la posture de l’institution de Bretton Woods : le Fonds ne dicte pas de politiques, mais conditionne strictement son soutien financier.

S’adressant aux autorités sénégalaises, et notamment au Premier ministre Ousmane Sonko, qui refuse toute idée de restructuration, la représentante du Fonds a rappelé un principe non négociable : « Tout appui financier que nous fournissons est basé sur la soutenabilité de la dette publique extérieure, et doit s’appuyer sur des politiques et des garanties que les finances sont gérées de manière saine, ce qui est conforme à notre mandat. »

Avec un taux d’endettement atteignant 132 % du PIB fin 2024, le FMI estime que les vulnérabilités du pays sont importantes. Si le gouvernement sénégalais invoque une décision collégiale – impliquant la Présidence, la Primature et le ministère des Finances – pour rejeter la restructuration, le Fonds, lui, suspend toute reprise de programme tant que des garanties de viabilité ne sont pas apportées.

La nouvelle cheffe de mission du FMI pour le Sénégal, Mercedes Vera Martin, est attendue à Dakar la semaine prochaine. Bien qu’il s’agisse d’une visite de prise de contact, son profil est significatif : experte reconnue de la restructuration de la dette, ayant géré le dossier de la Zambie, sa venue envoie un signal fort sur les priorités du Fonds, estime le quotidien du groupe Avenir Communication.