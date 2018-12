La cérémonie de remise des chèques s’est tenue hier à Genève , sous la présidence de l’administratrice du FAISE, Sokhna Nata Samb Mbacké et de son exellence Mr Coly Seck l’ambassadeur du Senegal en Suisse sous une forte délégation des femmes de la diaspora.

Ce financement devrait permettre aux femmes sénégalaises de travailler dans les conditions respectant les lois du pays d’accueil, par l’ouverture de petites et moyennes entreprises. «Enfin, nous constatons que toute politique de développement passe forcément par les femmes si nous voulons qu’elle soit crédible. Ainsi, besoin se fait sentir chez elles de participer activement à la recherche de meilleures conditions d’existence. Avec la formation professionnelle et les financements, l’émergence de la femme diaspora est possible , donc pour terminer nous disons Merci a son excellence le président de la république » martèle l’une d’entre elle.

